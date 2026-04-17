Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da korkutan kaza! Otomobil trene ok gibi saplandı: Feci çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:56

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kaza korku dolu dakikalar yaşattı. Hızla ilerleyen otomobil yavaşla uyarısına rağmen bölgeden geçen trene ok gibi saplandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken 1 kişi yaralandı. İşte feci çarpışmanın detayları…

Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tren geçişi öncesi barikatların indiği bölgede hızla ilerleyen bir otomobil, görevlinin yavaşlaması uyarısına rağmen bölgeden geçen trenle çarpıştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

