Diyarbakır’da mahalleliyi bezdiren kokunun sebebi belli oldu: O evden 3 kamyon çöp çıktı!

3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Bunun üzerine evde bulunan ve çöp niteliği taşıyan malzemelerin tahliye edilmesine karar verildi. Temizlik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evden yaklaşık 3 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Çalışmanın ardından ev ve çevresinde gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılarak muhtemel sağlık risklerinin önüne geçildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör