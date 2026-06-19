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Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:32

Diyarbakır’da mahalleliyi bezdiren kokunun sebebi belli oldu: O evden 3 kamyon çöp çıktı!

Diyarbakır Yenişehir'deki bir apartman dairesinden yükselen kötü kokular üzerine harekete geçen belediye ekipleri, çöp evle karşılaştı. Mahallelinin şikayetiyle temizlenen daireden tam 3 kamyon atık çıkarılırken, ev dezenfekte edildi.

İHA Yaşam
Diyarbakır’da mahalleliyi bezdiren kokunun sebebi belli oldu: O evden 3 kamyon çöp çıktı!
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Apartman sakinleri ve mahalle muhtarının şikayeti üzerine Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta bulunan Zümrüt Apartmanı'ndaki bir evde incelemelerde bulunuldu.

BELEDİYE EKİPLERİNCE TEMİZLENDİ

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşler ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dairede incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerde, uzun süredir kullanılmadığı belirlenen evden yayılan kötü kokuların çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Bunun üzerine evde bulunan ve çöp niteliği taşıyan malzemelerin tahliye edilmesine karar verildi. Temizlik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evden yaklaşık 3 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Çalışmanın ardından ev ve çevresinde gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılarak muhtemel sağlık risklerinin önüne geçildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da mahalleliyi bezdiren kokunun sebebi belli oldu: O evden 3 kamyon çöp çıktı!
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