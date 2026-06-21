Diyarbakır’da maskeli şüpheliler markete patlayıcı atıp kaçmıştı! İstenen ceza belli oldu: Oğlumu el bombasıyla…

"OĞLU İŞ YERİMİ KURŞUNLADI" İDDİASI

Patlayıcı içeri atıp kaçan ve tutuklu olarak yargılanan İ.Y. de savcılıktaki ifadesinde, müştekiyi ağabeyi ile yaşanan olaydan tanıdığını, ayrıca ağabeyinin işlettiği klima dükkanı ile müştekinin marketinin birbirine yakın olduğunu, olay tarihinden önceki zamanlarda müştekinin oğlunun kendi iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu söyledi. İ.Y., olay günü kuş oteli olarak bilinen yerde asma tavan işinde olduğunu, iş yerinde çalıştıktan sonra müştekinin iş yerine el bombası atıldığını sosyal medya hesabından öğrendiğini, tutanak içeriklerini kabul etmediğini, maske ile fişeklerin bulunduğu katın başka biri tarafından kiralandığını bildiğini, fişekler ile maskenin kendisine ait olmadığını, olay öncesinde kimse ile görüşmediğini, olayla alakasının olmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.