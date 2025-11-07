Diyarbakır’da parkta dehşet kamerada: Oğlu ile tartışan çocuğa silah çekti!

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., polis merkezine giderek M.R.T. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.T., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Ç. ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim" dedi.