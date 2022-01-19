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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:12

Diyarbakır’da sağlık çalışanına kar maskeli saldırı!

İHA
Diyarbakır’da sağlık çalışanına kar maskeli saldırı!

Diyarbakır’da bir sağlık çalışanına yönelik korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin eczane biriminde çalışan kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Sağlık çalışanı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı.

Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır’da sağlık çalışanına kar maskeli saldırı!
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