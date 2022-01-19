Diyarbakır’da sağlık çalışanına kar maskeli saldırı!

Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.