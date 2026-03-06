Olay Çınar ilçesi Ovabağ-Viranşehir yolunda meydana geldi. Seyir halindeki tırın motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri gören sürücü, aracı güvenli bir noktaya çektikten sonra tırdan indi.

Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev aldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.