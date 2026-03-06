Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki tır alev adı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Çınar ilçesi Ovabağ-Viranşehir yolunda meydana geldi. Seyir halindeki tırın motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri gören sürücü, aracı güvenli bir noktaya çektikten sonra tırdan indi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

