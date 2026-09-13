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Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:24

Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen olayda, İlyas Özger isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Özger kaldırıldığın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti!
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Olay, Silvan ilçesi Çardak grup yolunda meydana geldi. İlyas Özger, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısında vücuduna isabet 2 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulans ile Diyarbakır il merkezindeki bir hastaneye kaldırılan Özger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özger'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüpheli ya da şüphelileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

#SİLVAN #DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti!
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