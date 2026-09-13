Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti!

İlk müdahalesinin ardından ambulans ile Diyarbakır il merkezindeki bir hastaneye kaldırılan Özger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özger'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüpheli ya da şüphelileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!