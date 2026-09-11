Diyarbakır’da sır ölüm: Nurcan Akpirinç evinde asılı halde bulundu! Skandal detaylar ortaya çıktı...

'KOCASI VE KAYINBABASI 2 GÜN SONRA, KAYNANASI 6 GÜN SONRA İFADEYE GİTTİ'

Kardeşinin ölmeden önce kayınvalidesinin kendisini öldüreceğini söylediğini iddia eden Pınar Akpirinç, "Yani 15.05'te bize haber veriyor, 'Ben kavga ettim' diyor, akşam 9'da da Nurcan'ın vefat haberini alıyoruz. Nurcan'ın süt emen kızı var. Nereden baksanız 4-5 saatlik bir süre var. Bu bebek hiç mi acıkmadı? Hiç mi susamadı? Hiç mi bunlar 'Annesi nerede' demedi? Kardeşim vefat etmeden bir iki hafta öncesinden hamilelik haberini alıyor. Doktora gidiyor. Doktor hamile olduğunu söyleyince bana mesaj atıp 'Hamileyim' dedi. Ben de kardeşime, 'Gözünüz aydın, ne güzel bir haber' dedim. Bana attığı mesaj şu; 'Pınar, kaynanam beni öldürecek.' Evinde mutlu olan bir insan kalkıp bu mesajı atar mı? Olayın ardından gece kocası kaçıp gitmişti. Kocası şehri terk etmişti. Kimse gözaltına alınmadı. Biz gittik ve şikayet ettik. Kocası ve kayınbabası 2 gün sonra ifadeye gitti, kaynanası 6 gün sonra gitti. O gün çok saçma şeyler yaşandı. İntihar ya da cinayet fark etmiyor. O evden bir ölü çıktı, bir ceset çıktı. Nasıl o evdekiler gözaltına alınmaz? Bir ifadelerine başvurulmaz? İntihar gibi görünüyor ama bu kız niye intihar etti? Ölüm sebebi yazmıyor raporda. Çocuklarından erkek olanı kaynanasında, kızı ise başka ilçede halasının yanında. Her ikisini birbirinden ayırdılar. Onlar bile şu an beraber büyümüyor. Benim ve ailemin talebi bir an önce olayın açıklığa kavuşması ve karşı tarafın cezalarını çekmesidir" ifadelerini kullandı.