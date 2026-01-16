Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da site bahçesinde 'eşimi rahatsız ettin' dehşeti: Pompalı tüfekli cinayet kamerada!
Diyarbakır'da site bahçesinde 'eşimi rahatsız ettin' dehşeti: Pompalı tüfekli cinayet kamerada!

Diyarbakır'da Tarık Alğam, site bahçesinde Sinan Körtepe'yi (25) pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Dehşete düşüren cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Feci olay, 2 Ocak'ta akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki sitenin bahçesinde meydana geldi. Tarık Alğam, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Sinan Körtepe'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAÇMALAR BOYNUNA İSABET ETTİ

Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Sinan Körtepe, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, Tarık Alğam'ı olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alğam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Bu arada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tarık Alğam'ın pompalı tüfekle ateş ettiği Sinan Körtepe'nin yere düştüğü anlar görüldü.

