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Giriş Tarihi: 30.1.2025 11:33 Son Güncelleme: 30.1.2025 11:35

Diyarbakır'da sokak ortasında öldürülmüştü! O vahşette flaş gelişme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 44 yaşındaki Tuncay Tatlı, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

DHA
Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülmüştü! O vahşette flaş gelişme

Olay, 23 Ocak'ta öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ile gözcülük yapan şüpheliler kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"OLAY KAN DAVASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ" İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi. İzlenen görüntülerden 6 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A.Ç., B.D., A.B., D.A., Ş.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın 'kan davası' nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Diyarbakır'da sokak ortasında öldürülmüştü! O vahşette flaş gelişme
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