Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülmüştü! O vahşette flaş gelişme

Olay, 23 Ocak'ta öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ile gözcülük yapan şüpheliler kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.