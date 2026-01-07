Diyarbakır’da tacizci iddiasıyla öldürülmüştü: Kan donduran olayda flaş gelişme! ’Fotoğrafımı çeken...’

İSTİNAF KARARI BOZDU

Ailenin başvurusu üzerine karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce yeniden incelendi. 29 Eylül 2025'te daire, dosya kapsamındaki Adli Tıp raporları ile görüntü inceleme tutanaklarını değerlendirerek, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisi sonucu dış kanama nedeniyle meydana geldiğini, bıçaklama eyleminin suça sürüklenen çocuk Süleyman D. tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiğini belirtti. Daire, olayın ani geliştiği, diğer sanık ve suça sürüklenen çocukların bıçaklama eylemine iştirak ettiklerine ilişkin yeterli değerlendirme ve gerekçe bulunmadığı kanaatine vardı.

Bu gerekçelerle istinaf mahkemesi, sanık ve suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin ayrı ayrı bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Daire, sanık Baran Eren'in, tutuklu kaldığı süre ve bozma kararının içeriğini dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse tahliyesine hükmetti. Suça sürüklenen çocuk Süleyman D. yönünden ise tutukluluğun devamına karar verildi.