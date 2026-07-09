Diyarbakır’da tartışma kanlı bitti! Müşteri ile kavga eden esnaf kin tuttu: Aracı takip edip kurşun yağdırdı!

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile şahsın peşine düştü.