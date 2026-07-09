Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da tartışma kanlı bitti! Müşteri ile kavga eden esnaf kin tuttu: Aracı takip edip kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 09:36

Diyarbakır’da tartışma kanlı bitti! Müşteri ile kavga eden esnaf kin tuttu: Aracı takip edip kurşun yağdırdı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen olayda esnaf ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri aracına binip uzaklaşırken esnaf takibi bırakmadı. Esnafın kurşun yağdırırken araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda talihsiz adam kurtarılamadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Diyarbakır’da tartışma kanlı bitti! Müşteri ile kavga eden esnaf kin tuttu: Aracı takip edip kurşun yağdırdı!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile şahsın peşine düştü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İsmi öğrenilemeyen esnafın ateş açması sonucu Mazlum G. ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mazlum G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #SUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da tartışma kanlı bitti! Müşteri ile kavga eden esnaf kin tuttu: Aracı takip edip kurşun yağdırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA