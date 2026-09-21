Diyarbakır’da TEKNOFEST coşkusu

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu, Diyarbakır
'da düzenlenen TEKNOFEST'te damga vurdu. Elektronik Harp Yarışması'nda teorik askeri eğitimi yüksek teknoloji üretimiyle sahaya taşıyan Deniz Harp Okulu öğrencilerinden oluşan yarışma ekibi TEKNOFEST'in en iddialı takımlarından biri oldu. Diyarbakır'daki organizasyonda değerlendirmelerde bulunan Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Cemalettin Şahin, modern muharebe sahasının en kritik unsurlarından biri haline gelen elektronik harp alanında, geleceğin subaylarını sadece bu sistemleri kullanan değil, donanımını ve yazılımını bizzat geliştiren teknoloji liderleri olarak yetiştirdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Cemalettin Şahin, harp sahasının yeni caydırıcı gücü olan elektronik sistemlerde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerin stratejik önemine dikkat çekti. Yarışma alanını gezen vatandaşlar da Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ve hava sahasındaki elektronik harp üstünlüğüne gelecekte büyük katkı sunacağını değerlendiriyor.