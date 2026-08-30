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Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:04 Son Güncelleme: 30.08.2026 11:06

Diyarbakır’da teröristlerin posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini astığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın münferit olduğu, halkın huzurunu hedef alan eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

İHA
Diyarbakır’da teröristlerin posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Diyarbakır'da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda bir kaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30 Ağustosta gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek, halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir'' denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da teröristlerin posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı
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