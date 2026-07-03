Diyarbakır’da trafik denetimleri havadan 7/24 devam edecek

Denetimlerde kullanılan hava araçları tarafından elde edilen görüntüler, eş zamanlı olarak sahada görev yapan trafik ekiplerine aktarılıyor. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, ekiplerin yönlendirilmesiyle durdurularak gerekli idari işlem uygulanıyor. Görüntüler üzerinden belirlenen ihlaller için ilgili mevzuat kapsamında cezai yaptırımlar da hayata geçiriliyor. Yetkililer, özellikle kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve diğer trafik kurallarına aykırı davranışların havadan yapılan denetimlerle daha etkin şekilde tespit edildiğini belirtti.

Sürücülerin can ve mal güvenliğini korumayı amaçlayan uygulamanın, trafik kazalarının azaltılması ve trafik düzeninin sağlanmasına önemli katkı sunması hedefleniyor. Emniyet yetkilileri, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, denetimlerin belirli dönemlerle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, denetimlerin temel amacının ceza yazmak değil, trafik bilincini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek olduğunu vurgulayarak, tüm yol kullanıcılarını kurallara uymaya davet etti.