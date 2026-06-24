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Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:00

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini belirterek 31 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 40 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 1 Milyon 755 Bin 212 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirildi. 31 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince; Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde; -81 Operasyonel Tim, -770 Personel ve -Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda; -40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 Milyon 755 Bin 212 kök kenevir ve skunk ile -54 kg esrar ele geçirildi. Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir imalatçılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI #LİCE #DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli gözaltına alındı
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