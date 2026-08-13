Diyarbakır’da uyuşturucuya büyük darbe! 247 bin kök kenevir ve skunk imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara 54 operasyonel tim ve 620 Jandarma personeli katıldı.