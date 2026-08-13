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Giriş Tarihi: 13.08.2026 12:59

Diyarbakır’da uyuşturucuya büyük darbe! 247 bin kök kenevir ve skunk imha edildi

Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu üretimine büyük darbe vuruldu. Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 91 yasa dışı ekim alanı tespit edilirken, 24 kilogram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda 17 şüpheli yakalandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
Diyarbakır’da uyuşturucuya büyük darbe! 247 bin kök kenevir ve skunk imha edildi
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara 54 operasyonel tim ve 620 Jandarma personeli katıldı.

5 İLÇEDE YASA DIŞI EKİM ALANLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlar, Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Operasyonlarda, 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

24 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretimi ve ekimiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çalışmalarda 17 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR #JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

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Diyarbakır’da uyuşturucuya büyük darbe! 247 bin kök kenevir ve skunk imha edildi
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