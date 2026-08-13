Diyarbakır’da uyuşturucuya büyük darbe! 247 bin kök kenevir ve skunk imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara 54 operasyonel tim ve 620 Jandarma personeli katıldı.
5 İLÇEDE YASA DIŞI EKİM ALANLARI TESPİT EDİLDİ
Operasyonlar, Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Operasyonlarda, 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.
24 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar kapsamında ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretimi ve ekimiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çalışmalarda 17 şüpheli zehir taciri yakalandı.