Giriş Tarihi: 21.8.2025 19:14

Diyarbakır'da üzücü olay: Serinlemek için çaya giren genç boğuldu!

Diyarbakır ile Batman arasında bulunan tarihi Malabadi Köprüsü altındaki Batman Çayı’na serinlemek için giren ve gözden kaybolan 24 yaşındaki Osman Hülagü boğuldu.

DHA
Olay, öğleden sonra Malabadi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için köprünün altından geçen Batman Çayı'na giren Osman Hülagü, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu Hülagü'nün cansız bedeni sudan çıkarıldı. Hülagü'nün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

