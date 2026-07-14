Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Mehmet Saki kendi evinde darp edilerek vahşice katledilmişti: Mahkemede kan donduran sözler!

'GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRIYORDU'

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması yapıldı. Duruşmaya maktulün ailesi ve avukatları, tutuklu yargılanan Aslıhan Pehlivan ile sevgilisi Mehmet Cengiz ve avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanık Mehmet Cengiz, olay gününü anlatarak, "Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. Aslıhan ile iş yerimizden tanışıyoruz. Olaydan 1 ay kadar önce Aslıhan bana eşiyle boşanmak istediğini söyledi. Sonrasında olaydan 1 gün önce evinin musluğu bozulmuş, 'Yardımcı olur musun' dedi. Sonrasında evin anahtarının kaybolduğunu söyledi. Benden anahtarcı bulmamı söyledi. Anahtarcı işini bitirdikten sonra beni aradı. Kocasının evde değişen anahtarı aldığını ve tartıştıklarını söyledi. Olaydan 1 gün önce, 'Beni evime bırak' dedi. Aslıhan'ın isteği üzerine evine gittim. Bana kocasının uzaklaştırma kararı olduğundan dolayı köyde olduğunu söyledi. Sabaha kadar uyuyamadım, onunla sohbet edip konuştuk. Olay günü bana 'Sen yorgunsun, yat dinlen, ben mezara gidip gelene kadar uyu' dedi. Ben yatak odasında uyurken aniden birinin göğsüme vurduğunu gördüm. Yatağın üzerinde baygınlık geçirmiştim. Gözümü açtığımda bağırarak 'Seni bıçakla öldüreceğim, en büyük parçan kulağın olacak' dedi. O sırada ona dirsek attım beni bırakması için. Aramızda kargaşa oldu. Bir yandan boğazımı tutup, bir yandan da beni dövüyordu. Nefes alamıyordum. Sonrasında beni yere fırlatıp dövmeye çalıştı. Gözü dönmüş gibi saldırıyordu. Kavgamız o kadar uzun sürdü ki takatim kalmadı. En son ellerinden kurtuldum. Aramızda 20-25 santimetre vardı. O yere düştü. Sonra Aslıhan eve geldi. Kocasını evde baygın görünce bağırıp çağırdı. 'Ne oldu' dedi, ben de ona olayın nasıl olduğunu anlattım. O da 'Elbiselerini giy ve çık evden' dedi. Ben evdeyken Aslıhan kimseyle konuşmadı. Bana, 'Ambulansı ararsam ve biri görürse ailem beni öldürür' dedi. Ben Aslıhan'a boğuşma sırasında, 'Onu vurmasaydım o beni öldürecekti' dedim. Ben Aslıhan'a nefes alamadığımı, birbirimizle kavga ettiğimizi ve yatak odasında baygınlık geçirdiğimi söyleyip ambulansı aramasını söyledim. Aslıhan da beni burada kimsenin görmemesi ve bir an önce gitmem gerektiğini söyledi. O anda üzerimde sadece don ve atlet vardı. Eve gittim, boğuşmanın etkisiyle nefes alamıyordum. Oradan çıktıktan sonra akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gittim. Doktorlar, bana kalp krizi geçirdiğimi ve anjiyo olmam gerektiğini söylediler. Sonra 1 hafta boyunca evde dinlendim. İş yerine giderken, Aslıhan'ın kardeşleri geldi, bana adamın öldüğünü ve Aslıhan'ın tutuklandığını söylediler" dedi.