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Giriş Tarihi: 3.09.2026 14:34

Diyarbakır'da yürekler ağza geldi: Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı...

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan H.Y. (39) ve A.K.’nin (45) tedavileri sürerken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da yürekler ağza geldi: Kırmızı ışıkta cipe silahlı saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı...
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Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet ederken, araçta bulunan H.Y. ve A.K. yaralandı. Araçtaki 3'üncü kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi. Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö.'yü (50) yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR

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