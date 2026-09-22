Diyarbakır’daki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti! 6 şüpheli gözaltında

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.