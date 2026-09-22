Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’daki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti! 6 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:11

Diyarbakır’daki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti! 6 şüpheli gözaltında

Diyarbakır’da meydana gelen alacak meselesi kanlı bitti. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken 3 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Diyarbakır’daki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti! 6 şüpheli gözaltında
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. Alacak meselesi bulunan kişiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YENİŞEHİR #DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’daki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti! 6 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA