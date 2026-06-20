Diyarbakır’daki tekel bayi saldırısında iddianame kabul edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 nisan mahallesi'nde 11 aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda iş yerinde bulunduğu sırada yere düşen metal bir cisim fark eden tekel bayi sahibi Süleyman D. cismin el bombası olduğunu anladıktan saniyeler sonra patlama yaşandı. patlamada yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

OLAY YERİNDE ASKERİ TİP EL BOMBASI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapan ekipler, patlayan cismin askeri amaçlarla üretilmiş savunma tipi bir el bombası olduğunu belirledi. olay yerinde çekme pimi, bomba parçaları, bilyeler ve çeşitli deliller ele geçirilirken, hazırlanan uzmanlık raporlarında bombanın öldürücü ve yaralayıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

SALDIRININ NEDENİ HUSUMET OLABİLİR

İddianamede, Süleyman D.'nin daha önce bazı şüphelilerle husumet yaşadığına ilişkin beyanlarına yer verildi. Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtları, olay yeri inceleme raporları, uzmanlık raporları ve diğer deliller doğrultusunda bazı şüphelilerin saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol aldığı iddiasında bulundu. Savcılık ayrıca, sanıklardan birinin saldırıyı azmettirdiğini, diğer bir sanığın ise olay sonrasında şüphelilere yardım ederek suçun işlenmesini kolaylaştırdığını öne sürdü.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Sanıklar hakkında "bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma" suçlarından 18 yıldan 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dosyada adı geçen suça sürüklenen çocuklar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ayrı yargılama süreçlerinin de devam ettiği öğrenildi.

YARGILAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

İddianamenin kabul edilmesinin ardından dosya Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin gündemine alındı. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarak savunma yapmaları bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör