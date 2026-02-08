Diyetisyenden çarşaflı domuz paylaşımı: Karara itiraz edildi, tutuklandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde diyetisyen O.K.'nin yapay zeka ile oluşturulduğu belirtilen, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini sosyal medya hesabından paylaştı. Diyetisyen O. K.'nin paylaşımında, "Yapay zekânın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Paylaşımın kısa sürede tepki çekmesi üzerine, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli O. K., polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O. K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz sonucunda şüpheli O.K., tutuklanarak Muğla E tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.