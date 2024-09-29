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Giriş Tarihi: 30.9.2024

Diz ağrısı robotik cerrahiyle son buldu

ASLI TOPRAK ASLI TOPRAK
Diz ağrısı robotik cerrahiyle son buldu
Vücudumuzun neredeyse tüm yükünü taşıyan dizlerde yaşın da ilerlemesiyle oluşan ağrılar hayat kalitesini derinden etkiliyor. Bu yıpranma diz protezi tedavisi ihtiyacı doğuruyor. Son dönemde yaygınlaşan robotik cerrahi yöntemi, diz protezi tedavisinde de kullanılıyor. İstanbul'da yaşayan 67 yaşındaki Fatma Uzun'un tedavisinde robotik cerrahi yöntemine başvuruldu. SABAH'a konuşan Uzun; "Uykularımdan ağrılarla uyanıyordum. Kızımın araştırmasıyla robotik cerrahiyi duyduk. Başarılı bir operasyon geçirdim." dedi. Uzun'un ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Okan Özkunt, "1,5 saat süren bir robotik cerrahi ameliyatı sonrası hayat kalitesini arttırmış olduk. 2-3 gün içerisinde tam bir iyileşme bekliyoruz." dedi.
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Diz ağrısı robotik cerrahiyle son buldu
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