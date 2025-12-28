Dizi çalışanları arasında kavgada 1 kişi öldü

Rize'de çekimleri yapılan ve final yapan "Gözleri Karadeniz" adli dizide sette çalışanlar arasında Gündoğdu da bir otelde çıkan kavgada ağır yaralanan Ahmet Emin Yavuk (30) tedavi gördüğü araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay, 16 Aralık ta merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesindeki bir otelde meydana geldi. Gözleri Karadeniz dizisinin final çekimleri sonrası otelde kalan set çalışanları arasında otel odasında çıkan kavgada sette karavan şoförü olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk kavga sırasında başından aldığı sert darbe sonucu Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE SERBEST, SONRA GÖZALTI

Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Ahmet Emin Yavuk tedavi gördüğü Araştırma Hastanesinde yoğun bakım sonrası hayatını kaybetmesi sonucu ifadelerinin ardından serbest kalan 4 kişi savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden M.G, T.Ş, M.Y yeniden gözaltına alınmasının ardından alınan ifadelerden sonra M.G tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi de adlı kontrol şartı ile serbest kaldı. Hayatını kaybeden Ahmet Emin Yavuk İstanbul Mihrişah Sultan Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy mezarlığına toprağa verildi.