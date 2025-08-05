Haberler Yaşam Haberleri Dizilerin yeni sezonu ne zaman? Uzak Şehir, Eşref Rüya, Bahar ve yeni yapımlar bekleniyor!
Giriş Tarihi: 5.8.2025 08:10 Son Güncelleme: 12.9.2025 15:16

Sezon arasından dönecek yapımlar için geri sayım başladı. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Bahar gibi takip edilen dizilerin yeni sezonu bekleniyor. Yeni sezonda kadrolara çok konuşulacak oyuncuların haberleri gelmeye devam ederken Kuruluş dizisi, Veliaht, Çarpıntı, Gözleri Karadeniz gibi yeni dizilerden de haberler geliyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor?

Dizilerin yeni sezon tarihleri tek tek takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat vereceği Orhan Bey dönemini anlatacak Kuruluş dizisi en çok takip edilenlerin başında geliyor. Diziler ne zaman başlayacak? İşte, yeni diziler ve sezon sonrasına dair merak edilenler:

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1 dizileri için yeni sezonda heyecan dorukta. Eşref Rüya, Bahar, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen Kuruluş dizisi gibi yeni yapımlardan da haberler gelmeye başladı.

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken önceki dönemlere bakıldığında dizilerin ağustos ayından sonra başlaması beklenenler arasında.

Bu sezon ekrana gelecek yeni yapımlardan ise haberler gelmeye başladı.

KURULUŞ DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM!

ATV ekranlarında yayımlanacak Kuruluş dizisi için heyecan dorukta.

Bozdağ Film yaptığı duyuruda "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" diyerek yeni sezonda yer alacağını duyurdu. Yayın tarihi henüz netleşmedi.

Öte yandan ATV'de başlaması beklenen Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak.

