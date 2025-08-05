Dizilerin yeni sezonu ne zaman? Uzak Şehir, Eşref Rüya, Bahar ve yeni yapımlar bekleniyor!

Dizilerin yeni sezon tarihleri tek tek takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat vereceği Orhan Bey dönemini anlatacak Kuruluş dizisi en çok takip edilenlerin başında geliyor. Diziler ne zaman başlayacak? İşte, yeni diziler ve sezon sonrasına dair merak edilenler:
ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1 dizileri için yeni sezonda heyecan dorukta. Eşref Rüya, Bahar, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen Kuruluş dizisi gibi yeni yapımlardan da haberler gelmeye başladı.
ATV ekranlarında yayımlanacak Kuruluş dizisi için heyecan dorukta.
Bozdağ Film yaptığı duyuruda "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" diyerek yeni sezonda yer alacağını duyurdu. Yayın tarihi henüz netleşmedi.
Öte yandan ATV'de başlaması beklenen Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.
Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.