DMD değil Ahmet Sami kazansın

Erzurum
'da ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden minik Ahmet Sami'nin gen tedavisine ulaşabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında zaman daralıyor. 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi bütçesinin büyük bir kısmı toplanırken, kalan 200 bin dolar için Erzurum'da adeta zamanla yarışılıyor. Kampanyanın en kritik dönemine girildiğini belirten yetkililer ve gönüllüler, Erzurum'un birlik ve beraberlik içinde bu yükü omuzlayacağına inandıklarını ifade etti. Başta Erzurum iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar olmak üzere, tüm Türkiye'ye Ahmet Sami'ye nefes olma ve kampanyayı 25 gün içinde tamamlama çağrısı yapıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör