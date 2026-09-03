Haberler Yaşam Haberleri DMD değil Ahmet Sami kazansın
Giriş Tarihi: 3.09.2026

DMD değil Ahmet Sami kazansın

DMD değil Ahmet Sami kazansın
  • ABONE OL
Erzurum'da ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden minik Ahmet Sami'nin gen tedavisine ulaşabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında zaman daralıyor. 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi bütçesinin büyük bir kısmı toplanırken, kalan 200 bin dolar için Erzurum'da adeta zamanla yarışılıyor. Kampanyanın en kritik dönemine girildiğini belirten yetkililer ve gönüllüler, Erzurum'un birlik ve beraberlik içinde bu yükü omuzlayacağına inandıklarını ifade etti. Başta Erzurum iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar olmak üzere, tüm Türkiye'ye Ahmet Sami'ye nefes olma ve kampanyayı 25 gün içinde tamamlama çağrısı yapıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ERZURUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
DMD değil Ahmet Sami kazansın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA