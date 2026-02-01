DMD Göktuğ’a yürekleri ısıtan destek! Minik ikizler kumbarasını bağışladı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Alican ve Gamze Karakaya çiftinin çocukları 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın, 2025 yılında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğu öğrenildi. Göktuğ Karakaya'ya, yapılan tetkiklerin ardından neredeyse yalnızca erkek çocukları etkileyen ve ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Karakaya ailesi, çocuklarının tedavi süreci için yurt dışındaki sağlık merkezleriyle görüşmelere başladı.

Tedavi için Dubai'de bulunan sağlık merkezleriyle temas kuran aile, yüksek maliyetli tedavinin karşılanabilmesi amacıyla yardım kampanyası hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Karakaya ailesi, onaylı bir yardım kampanyası başlatabilmek için Muğla Valiliği'ne başvuruda bulundu.

Göktuğ'un yaşama tutunabilmesi için gerekli olan maddi desteğin sağlanması adına toplumda duyarlılık oluşturulmasını isteyen aile, Göktuğ için Instagram'da açılan sosyal medya hesabının takip edilmesi çağrısında bulundu. Karakaya ailesi, şimdiden verilen tüm destekler için teşekkür ederken, Valilik onayının ardından yardım kampanyasını resmi olarak başlatacaklarını duyurdu.

MUĞLA GÖKTUĞ İÇİN TEK YÜREK OLDU

Muğla'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4,5 yaşındaki Göktuğ Karakaya için başlatılan bağış kampanyasında kent tek yürek oldu. Öte yandan Göktuğ Karakaya'nın tedavisine destek sağlamak amacıyla tüm Muğla ortak bir canlı yayında buluştu.

6 YAŞINDAKİ İKİZLER KUMBARASINI BAĞIŞLADI

Canlı yayında, Bodrum'da inşaat firması olan Metin Hıldar 50 bin TL bağışladı. Canlı yayından bunu göre Hıldar'ın 6 yaşındaki ikiz çocukları Can ve Deniz, kumbarasını Göktuğ kardeşleri için bağışlamak istedi. Babası ikizlerin istediğini kırmadı ve kumbaralarından 5 bin TL'yi Göktuğ'a umut olarak bağışladı. İkizler, "Göktuğ seni seviyoruz, iyileşmeni istiyoruz. Seninle oyun oynamak istiyoruz" dedi. Canlı yayında, toplumun tüm kesimlerine destek çağrısı yapıldı. Kampanyanın yüzde 44'ü tamamlandı.