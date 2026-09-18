DMD hastası Kerem, iyileşip asker olmak istiyor

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'da Aydan (41) ile Serdal Tepe çiftinin ikinci çocukları 6 yaşındaki Kerem Yusuf'a, 2 yıl önce DMD kas hastalığı teşhisi kondu. Tepe ailesi, oğullarının yurt dışında yaklaşık 2.9 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için valilik onaylı kampanya başlattı. Aile, gereken tutarın yalnızca yüzde 21'ine ulaşabildi. Hem çalışan hem oğlunun tedavisiyle ilgilenen anne Tepe, konuşma geriliği olan ve yürümekte zorlanan Kerem Yusuf'un kas kaybının daha da ilerlememesi için büyük çaba sarf ediyor. Aydan Tepe, "18 ayda kampanyamız yüzde 21'lik bir seviyede kaldı. Maalesef kampanyamız çok yavaş ilerliyor ve oğlumun kasları günden güne eriyor. Oğlumun seneye tedavi olmuş şekilde ilkokula başlayabilmesi için lütfen desteklerinizi esirgemeyin" diye konuştu. Serdal Tepe ise "Oğlumun en büyük hayali de asker olmak. Sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör