DMM: Yunanistan’ın, Türkiye’nin füze ve mühimmat tedarikini engellediği iddiası gerçek dışıdır

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayii alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşılamaktadır.

Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve iş birliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir. Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.