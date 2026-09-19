DMM’den açıklama geldi: TSK’da bazı marşların yasaklandığı iddiası yalanlandı!

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel icra edilen marşların, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları, yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör