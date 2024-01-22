DNA eşleşmesinde cesedin Merve’ye ait olduğu belirlendi: Baba yıkıldı...

CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKTA SAHİLE VURDU

Üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın en son kamera görüntüsü Muratpaşa ilçesinde düden şelalesinin denize döküldüğü noktada görüldü. Baba Osman Elmas İstanbul'dan gelerek günlerce kızını aradı. Bulamayınca İstanbul'a geri döndü. 20 Ocak Pazar günü merve'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 35 kilometre uzakta deniz kenarında sulundu. Merve'nin en son kaybolduğu parktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler vücut bütünlüğü bozulan cesedin pantolon ve ayakkabısının Merve'nin ki ile aynı olduğunu belirledi. Durum İstanbul'daki aileye bildirildi.

BABA ANTALYA'YA GELDİ

Kızı Merve'nin İstanbul'dan Antalya'ya gelen baba Osman Elmas, "Polisler kızımı parkta kaybolduğu günkü pantolon ve ayakkabısından teşhis etmiş. Boynundaki ameliyat izi de uyuşuyor. Bize bu şekilde bilgi verdiler. Ancak teşhis edilemediği için DNA örneği vereceğiz. Kesin sonuç DNA örneği karşılaştırmasından sonra belli olacak" diye konuştu. Baba Osman Elmas, kızı Merve'nin kaybolduktan sonra Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde Düden Park'ta görüldüğünü söyledi.