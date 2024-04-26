DNA örnekleri Adli Tıp’ta

Balıkesir'de kaybolan ve yaklaşık 11 ay sonra cüzdanı, kartları ve pantolonu bulunan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları, 315'inci günde de sürdü. Arama çalışmalarını yürüten 59 jandarma personeline takviye yapılırken, bir olan kadavra arama köpeği sayısı da 4'e çıkarıldı. JASAT, asayiş jandarma ekipleri ve komando timlerinden oluşan özel ekibin Fındıklı Deresi bölgesinde yaptığı aramalarda geçtiğimiz günlerde bulunan kemik parçalarının dışında dün de 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu. Kemikler incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.Bu arada Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in DNA testi için verdiği örnekler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca Berzeg'in ABD'de yaşayan kızı Sibel Berzeg de İstanbul'a geldi.