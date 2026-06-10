DNA testi araştırıp 6 aylık hamile eşini katletmişti! Yargıtay ‘iyi hal’ kararını bozdu

CİNAYET HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ OLMADAN İŞLENDİ

Bu kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ali Rıza Yüzer'in cinayeti 'haksız tahrik' hükümleri olmadan işlediğine kanaat getirerek Yüzer'in oy çokluğuyla yeniden yargılanması talebiyle dosyayı bölge mahkemesine gönderdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kararında direnip, 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek yine 23 yıl hapis cezası verdi.

'BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NİN KARARA DİRENMESİ HUKUKA AYKIRI'

İtiraz üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararda direnmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Oy çokluğu ile alınan kararda, "Sadife'den kaynaklı herhangi bir hiddet veya şiddetli eleme yol açacak hareket bulunmadığı halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğunun anlaşılması karşısında mahkemenin direnme kararı yerinde görülmemiştir" denildi.

"SANIĞI ALDATTIĞI İDDİASI İSPAT EDİLEMEDİ"

Dosya, bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ceza Genel Kurulu da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek oy çokluğuyla kararı bozdu. Kararda, "Maktulün suç tarihinden önceki süreçte sanığı aldattığı iddiası ispat edilememiş, aksine sanığın maktule yönelik baskı ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu maddi delillerle ortaya konulmuştur" ifadeleri yer aldı. Dosya, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

MAHKEME KARARA UYDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararda direnmesinin hukuka aykırılığını belirterek yeniden gönderdiği dosyada, mahkeme Yargıtay'ın kararına uydu. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Ali Rıza Yüzer'e müebbet hapis cezasına hükmetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör