DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: “Eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz”

'BU UYGULAMA ÇIKTIKTAN SONRA İŞİMİZ DAHA DA İYİ OLDU'

Sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç ise, "Eskiden bunların tanesi çöptü, kimse almıyordu. Şimdi tanesi 1 lira olduğu için günde yaklaşık 2 bin adet topluyoruz. Aylık gelirimiz de yaklaşık 60 bin liraya ulaşıyor. Bu uygulama çıktıktan sonra işimiz daha da iyi oldu.