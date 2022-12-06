Haberler Yaşam Haberleri Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:40 Son Güncelleme: 12.12.2022 13:10

Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Köpek türlerine ilgi duyanların yaptığı araştırmalardan biri de Doberman özellikleri konusudur. Doberman kaç yıl yaşar gibi soruların cevapları da araştırılanlar arasındadır. Bu köpeğe evde bakmak isteyenler ise Doberman bakımı zor mu ya da Doberman evde bakılır mı sorularını araştırırlar. Doberman nasıl eğitilir konusu ise üzerinde ayrıca durulması gereken bir husustur. Doberman sahibine sadık mı gibi soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Doberman özellikleri denildiğinde akla gelenlerin başında köpeğin cana yakın karakteri gelir. Bu köpeği sahiplenmek isteyenler Doberman kaç yıl yaşar ya da Doberman bakımı zor mu sorularına da cevap bulmak isterler. Doberman evde bakılır mı sorusu ise ayrıca merak edilenler arasındadır. Doberman nasıl eğitilir diye merak ediyorsanız da konunun tamamen sizin gayretinizle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Doberman sahibine sadık mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doberman Özellikleri

Doberman, ilk olarak 19. YY'da Almanya'da ortaya çıkmış bir köpek türüdür. Bekçi köpeği olarak da anılan bu köpek türünün Black and Tan Terrier, Rottweiler ve Alman Pinscher cinsi birçok köpek ırkının bir karışımı olduğuna inanılır.

Muhteşem bir görünüme sahip olan bu köpekler, şık bir kürke sahip olmakla birlikte atletik yapıdadırlar. Polis ve askeri birliklerde, aile korumalarında ve köpek sporlarında bu köpeğin rehber olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sevgi dolu bir köpek olan Dobermanlar son derece nazik ve akıllıdırlar. Korkusuz olan bu köpekler, tehlikeyi sezdikleri anda sahibini savunmakta bir an tereddüt etmezler.

Dobermanlar, ailenin bir parçası olarak görülmekten hoşlanırlar. Sevdiklerine yakın olmak isteyen bu köpeklerin sıkı dostluk kurdukları da bilinen özellikleri arasındadır. 60 ila 80 kg ağırlığa kadar ulaşan bu köpekler herkes için doğru bir ırk değildir. Fiziksel ve zihinsel olarak son derece aktif olan bu köpekler sık sık egzersize ihtiyaç duyarlar.

Doberman sahibi olmak istiyorsanız, günün önemli bir bölümünü onunla ilgilenmekle geçirmeniz gerektiğini de bilmelisiniz. Rahat bir yaşam tarzına alışmış olan insanlar için Doberman beslemek uygun olmayabilir.

Doberman Bakımı Zor Mu?

Doberman köpeklerin bakımının zor olup olmadığı ile ilgili karar vermek için öncelikle köpeğin özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri dikkate alarak köpeğin bakımı konusunda kendi kararınızı verebilirsiniz.

  • Yoğun egzersiz ihtiyacı olan bir köpek türüdür.
  • Koruyucu bir köpektir, bu nedenle bekçi köpeği olarak da adlandırılır.
  • Erken ve tutarlı şekilde köpek eğitimi çok önemlidir.
  • Soğuk havaya duyarlı bir köpektir.
  • Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Daha çok ailenin bir üyesi gibi muamele görmek isterler.
  • Her ne kadar sevimli bir köpek türü olsa da çevredekiler bu köpekten korkabilir. Bu nedenle köpeği tasmalı şekilde dışarı çıkarmalısınız.
  • Fiziksel ve zihinsel zekâları üst seviyededir.
  • Sahibine sadık, güvenilir bir köpek türüdür.
  • Hareketli olmasının yanı sıra agresif bir köpek değildir.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: 3 şart kesinleşti! Bugün tüm gözler Kabine Toplantısı'nda: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret etti! Kartlar açılıyor: Gözler Kabine Toplantısı'nda olacak!
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!
Neyi kutluyorsunuz?
Son dakika: Türkiye'nin otomobili ilk kez Meclis'te! Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA