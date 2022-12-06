Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Doberman özellikleri denildiğinde akla gelenlerin başında köpeğin cana yakın karakteri gelir. Bu köpeği sahiplenmek isteyenler Doberman kaç yıl yaşar ya da Doberman bakımı zor mu sorularına da cevap bulmak isterler. Doberman evde bakılır mı sorusu ise ayrıca merak edilenler arasındadır. Doberman nasıl eğitilir diye merak ediyorsanız da konunun tamamen sizin gayretinizle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Doberman sahibine sadık mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doberman Özellikleri

Doberman, ilk olarak 19. YY'da Almanya'da ortaya çıkmış bir köpek türüdür. Bekçi köpeği olarak da anılan bu köpek türünün Black and Tan Terrier, Rottweiler ve Alman Pinscher cinsi birçok köpek ırkının bir karışımı olduğuna inanılır.

Muhteşem bir görünüme sahip olan bu köpekler, şık bir kürke sahip olmakla birlikte atletik yapıdadırlar. Polis ve askeri birliklerde, aile korumalarında ve köpek sporlarında bu köpeğin rehber olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sevgi dolu bir köpek olan Dobermanlar son derece nazik ve akıllıdırlar. Korkusuz olan bu köpekler, tehlikeyi sezdikleri anda sahibini savunmakta bir an tereddüt etmezler.

Dobermanlar, ailenin bir parçası olarak görülmekten hoşlanırlar. Sevdiklerine yakın olmak isteyen bu köpeklerin sıkı dostluk kurdukları da bilinen özellikleri arasındadır. 60 ila 80 kg ağırlığa kadar ulaşan bu köpekler herkes için doğru bir ırk değildir. Fiziksel ve zihinsel olarak son derece aktif olan bu köpekler sık sık egzersize ihtiyaç duyarlar.

Doberman sahibi olmak istiyorsanız, günün önemli bir bölümünü onunla ilgilenmekle geçirmeniz gerektiğini de bilmelisiniz. Rahat bir yaşam tarzına alışmış olan insanlar için Doberman beslemek uygun olmayabilir.

Doberman Bakımı Zor Mu?

Doberman köpeklerin bakımının zor olup olmadığı ile ilgili karar vermek için öncelikle köpeğin özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri dikkate alarak köpeğin bakımı konusunda kendi kararınızı verebilirsiniz.