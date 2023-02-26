Doç. Dr. Gökhan Demir: Taşıyıcı olan zemindir, temel değildir





NUMUNELERİN DOĞAL DURUMU KORUNMALI



Farklı tür zeminlerde farklı arazilerde de analizler yapabildiklerini dile getiren Doç. Dr. Gökhan Demir, "Zemin etütlerindeki amaçlardan bir tanesi ve en önemlisi zeminin belirlenmesi, numune alınması, alınan numunelerin arazi ortamında doğal koşulları muhafaza edebilecek bir şekilde saklanması ve bu koşulları muhafaza edecek şeklide laboratuvara taşınmasıdır. Çünkü bu değerler muhafaza edilmeli ki laboratuvar ortamında deneye tabi tutulması sırasında en ufak bir bozulmaya maruz kalmasın. Yani doğal durumunu koruması önemli. Bu şekilde zeminle ilgili bilgiler doğru bir şekilde elde edilir" ifadelerini kullandı.



ZEMİN VE YAPI İLİŞKİSİ ÖNEMLİ



Doğru zemine doğru yapı yapılabilmesi için, bilimsel verilerden yararlandıklarını söyleyen Doç. Dr. Gökhan Demir, "Alana ne kadarlık bir yapı yapılması planlanıyor, buradaki taban basıncının ne olması gerekiyor ve bunu karşılayacak zeminin de taşıma gücünün olup olmaması durumu söz konusu. Burada taşıyıcı zemindir, temel değildir. Biz yapıdan gelen yükleri temeller vasıtasıyla zemine aktarıyoruz. Dolayısıyla da burada zeminin taşıyıcılığının, taşıma gücünün doğru bir şekilde hesaplanması ve elde edilmesi gerekir. Yapıyla ve zemin arasındaki bu kıyaslamayı yaparak, zeminin buradaki taşıyıcılığının olup olmadığnı kontrol ederiz" diye konuştu.