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Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:03

Doğa koruma görevlisi ölü olarak bulundu

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde doğa koruma görevlisi olarak çalışan Murat Özel, merkeze bağlı Çıralı Köyü kırsalında ölü bulundu. Özel’in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Doğa koruma görevlisi ölü olarak bulundu
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Edinilen bilgiye göre, izinli olan ve bu sabah Aziz Abdal Dağı'na çıkan Murat Özel'den bir süre haber alınamadı. Kendisine ulaşılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Özel, dağlık alanda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Görevine ve doğa korumaya bağlılıkla tanınan evle ve iki çocuk babası Murat Özel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, Özel'in vefatı ailesi, mesai arkadaşları ve halk arasında büyük üzüntü yarattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TUNCELİ

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Doğa koruma görevlisi ölü olarak bulundu
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