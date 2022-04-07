Doğa ve hayvan dostu Mehmetçik

Mehmetçiğin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde asayiş devriyesi ve İç Güvenlik Operasyonu kapsamındaki arazi arama taraması sırasında buldukları yaban hayvanlarına hassasiyeti dikkat çekiyor. Jandarma, doğada bulduğu yaralı, bitkin onlarca türdeki yaban hayvanlarına şefkat elini uzatırken, söz konusu hayvanları tedavilerinin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim ediyor. Jandarma, son 3 ayda aralarında kartal, şahin, baykuş gibi yırtıcı kuşların yanı sıra, geyik, tavşan, kaplumbağa, leylek gibi yaban hayatta yaşayan 100'ü aşkın hayvanı hayata döndürdü. Veteriner hekimler tarafından tedavileri yapılan yaban hayvanları, tekrar doğal yaşamlarına salınıyor.