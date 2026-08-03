Doğada ailece vakit geçirme fırsatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen Aile Kampı için başvuruda son gün yarın. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı Aile Kampı etkinliği düzenlenecek. Program kapsamında isteyenler, tercihleri doğrultusunda çadır konaklamalı ya da günübirlik etkinliklere katılabilecek. Kamp süresince alanın uygunluk durumuna bağlı olarak doğa yürüyüşleri, çocuklara yönelik doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi faaliyetler yapılacak. Aileler, konaklama için kullanacakları çadır ve kişisel kamp ekipmanları ile etkinlik süresince ihtiyaç duyacakları yiyecek, içecek ve diğer kişisel ihtiyaç malzemelerini kendileri temin edecek. Etkinlik, kamp alanının kapasitesi ve güvenlik koşulları nedeniyle sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen aileler, 4 Ağustos mesai bitimine kadar DKMP'nin internet sayfasından başvuru yapabilecek. Katılımcılar, başvuru formunda yer alan bilgiler esas alınarak değerlendirilecek. Uygun bulunan katılımcılar, telefon ve e-posta ile bilgilendirilecek.

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