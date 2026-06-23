Doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olmuştu! 17 kişinin yaralandığı olayda sanık hakim karşısında: ’Gelmezsen evi yakarım’

'GELMEZSEN EVİ DE KENDİMİ DE YAKACAĞIM'

Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Osman Ç., müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Osman Ç.'nin mahkemedeki savunmasında olay günü düğüne katıldığını, alkol aldığını ve eve gelerek dinlendiğini, sigara içmek için çakmağını çaktığında olayın meydana geldiğini öne sürdü. Boşanma aşamasındaki eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım, kendimi de yakacağım' diye mesaj atan Osman Ç., "Doğal gaz borusunu ve hortumunu ben kesmedim. Kesildiği iddia edilen hortum, mutfak tüpüne ait hortumdur. Mutfaktaki bulaşık makinem arızalıydı. Tamir etmek amacıyla makineyi yerinden oynatırken, bu hortum yanlışlıkla zarar görmüş olabilir. Evde benden başka kimse bulunmadığı için üçüncü bir kişinin müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca mutfağımda bahsi geçen boru ve hortumu kesecek herhangi bir kesici alet de bulunmuyor. Olaydan dolayı üzgünüm. Kimsenin canına veya malına zarar verme gibi bir niyetim yoktu" diye konuştu.