Doğalgaz patladı 2 bina yıkıldı: 1 ölü 10 yaralı

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz hattında meydana geldiği belirlenen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralındı. Ebe Sokak üzerinde bulunan bitişik nizam iki bina patlamanın etkisiyle büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, sokaktaki vatandaşlar şoka uğradı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri arama kurtarma çalışması için çevreyi boşaltırken olay yerine hassas burunlu köpekler de getirildi. Aramalarda enkaz altından 11 kişi çıkarılırken, yaralılardan Semra U. (69) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Patlama sonrası İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek inceleme bulundu. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili yaptığı açıklamada,"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" dedi.