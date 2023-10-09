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Giriş Tarihi: 9.10.2023 12:01 Son Güncelleme: 9.10.2023 12:08

Doğalgaz patlamasında 150 kiloluk Özgür Çoban 5 kattan elektrikçinin üzerine düştü kalça ve bacak kırığıyla kurtuldu

Şirinevler’de meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybedip 3 kişinin yaralandığı olayda 150 kilogram ağırlığındaki Özgür Çoban’ın sokakta işyerinin önünde duran elektrikçi 65 yaşındaki Elvan Baş’ın üzerine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Elektrikçi Elvan Baş’ın üzerine düşen Özgür Çoban’ın önce ağacın sonra kendisinin üzerine düşmesi ile kalça ve bacağının kırılması ile ölümden döndüğü kaydedildi. Hastanede ameliyat olmayı bekleyen Elvan Baş, eğer 5.kattan Özgür Baş’ın ağaca çarpmadan direk üzerine düşmesi halinde bugün yaşamayacağını söylediği belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Doğalgaz patlamasında 150 kiloluk Özgür Çoban 5 kattan elektrikçinin üzerine düştü kalça ve bacak kırığıyla kurtuldu

Bahçelievler ilçesi Şirinevler 7. Sokaktaki 5 katlı binanın en üst katında meydana gelen doğalgaz patlaması ile evde bulunan ve 150 kilogram ağırlığında olan Özgür Çoban duvarın parçalanması ile 5 kattan yola düşmüştü. Meydana gelen patlama ile Özgür Çoban, sokakta meşrubat dağıtımı için aracın içinde bekleyen Ahmet Bal ve yolda geçen Ömer Özdemir isimli şahıslar üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda 3 kişide yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Binanın girişindeki elektirikçi dükkanının işletmecisi olan ve Patlamada yaralandıktan sonra Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanesinde tedavi altında tutulan Elvan Baş'ın kalça ve bacağındaki kırıklardan dolayı ameliyat olmasının beklendiği kaydedildi.

Hastanede ameliyat olmayı bekleyen Elektrikçi Elvan Taş'ın patlamada 150 kilogram ağırlığında olan Elektrik mühendisi Özgür Çoban'ın 5. Kattan daireden fırlayarak aşağı düştüğü sırada önce ağacın üzerine sonra da 65 yaşındaki Elvan Baş'ın üzerine düştüğü anlaşıldı. Hastanede ameliyat olmayı bekleyen Elektrikçi Elvan Baş mucize eseri hayatta kaldığını eğer Özgür Çoban'ın önce ağacın üzerine düşmeyip direk kendi üzerine düşmesiyle şimdi hayatta olmayacağını söyledi.

İşyerinin önünde beklerken üzerine düşerek hayatını kaybeden Özgür Çoban için çok üzüldüğünü belirten Elektrikçi Elvan Taş, o şiddetli patlamadan birkaç kırıkla mucizevi şekilde hayatta kaldığı için şükrettiğini söyledi.

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Doğalgaz patlamasında 150 kiloluk Özgür Çoban 5 kattan elektrikçinin üzerine düştü kalça ve bacak kırığıyla kurtuldu
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