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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Doğanın içerisinde gençlik kampı

Doğanın içerisinde gençlik kampı
Gençlere yönelik birçok yatırım sağlayan Pendik Belediyesi, gençlerin doğayla iç içe olduğu, stres atıp ve sportif aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdiği Pendik Gençlik Kampı'nda gençleri ağırlamaya devam ediyor. Kurna Mahallesi'nde toplam 25 bin metrekare alan üzerine yapılan Gençlik Kampı, açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçi ağırladı. Gençlik Kampı, şehir hayatının karmaşasından uzak doğayla baş başa zaman geçirme imkanı sunuyor. İçinde pek çok ünite yer alan kampta 40'ar kişilik 3 obalı konaklama alanı, okçuluk, matrak oyunları, plaj voleybolu ve futbol gibi çeşitli spor branşları için etkinlik alanları, 1.700 metre uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve dinlenme alanları yer alıyor. Kamp alanında; ateş yakma, doğa yürüyüşü, macera parkuru, dağ bisikleti, satranç, mangala, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, halat çekme, çuval yarışı,canlı langırt, film ve belgesel gösterimi, müzik, eğitim seminerleri, tiyatro, kitap değerlendirme vb. gibi etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Komplekste bulunan kamp ateşi yeri de unutulmaz sohbetlere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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Doğanın içerisinde gençlik kampı
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