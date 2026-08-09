Doğanın kalbinde büyük buluşma

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl düzenlenen BabaÇocuk Kampı'nın kapsamını genişleterek bu yıl Aile Kampı etkinliğini hayata geçirdi. 81 ilde eşzamanlı başlayan aile kampının açılışı, Ankara'daki Güdül Sorgun Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Ağacın, kuşun, karıncanın yani aklımıza ne geliyorsa doğada tabiatta neler varsa onların hissedildiği, yaşandığı, görüldüğü çocuklarımızın ellerinin, gözlerinin temas etmesinin sağlandığı bu kamplara sizler de gelin" dedi. Aile Kampı'nın açılışında konuşan Yumaklı, Bakanlığın faaliyetleri içerisinde vatandaşların sahip olunan doğal değerlerle buluşmasını sağlamanın da önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Son 24 yılda milli park sayısının dört kat artırılarak 696'ya çıkarıldığını belirten Yumaklı, yalnızca doğal ve tabiat parklarının değil, Türkiye tarihinde önemli yer edinmiş milli ve tarihi parkların da bu kapsamda bulunduğunu söyledi.

YOĞUN TALEP OLDU

Aile Kampı etkinliğinin 81 ilde eşzamanlı olarak başladığını belirten Yumaklı, geçen yıl gerçekleştirilen kampa yoğun ilgi olduğunu, bu yıl da duyurunun ardından başvuruların arttığını söyledi. Yumaklı, şu an itibarıyla 10 bin ailenin başvuru ve katılımının bulunduğunu belirterek ailelerin ortalama dört kişiden oluştuğu hesaplandığında yaklaşık 40 bin kişinin doğayla ve sahip olunan doğal değerlerle bütünleşmesinin söz konusu olduğunu ifade etti. Aile kampının en önemli amaçlarından birinin çocuklara doğa ve tabiat bilinci ile sevgisini kazandırmak olduğunu vurgulayan Yumaklı, teknolojinin avantajlarının yanı sıra çocukların doğayı ve tabiatı tanımamasının önemli bir dezavantaj olduğunu söyledi. "Tanımadığınız bir şeye gereken değeri veremezsiniz" diyen Yumaklı, doğa bilincinin yalnızca kitaplardan ve öğretilerden kazandırılamayacağını ifade etti. Yumaklı, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çocukların tabiat bilincine ve milli ve manevi değerlere sahip olması için gayret gösterildiğini söyledi. Çocukların doğada öğrenmesini istediklerini vurgulayan Yumaklı, Aile Kampı'nın aile ve doğa temalı bugüne kadar yapılmış en geniş organizasyonlardan biri olduğunu ve her yıl gelişerek devam ettiğini belirtti. Yumaklı, ailelere çağrıda bulunarak "Bu ortama sizler de gelin. Çocuklarınızı getirin" dedi. Çocukların televizyon, bilgisayar ve tabletlerden uzak şekilde doğayla temas etmesinin önemine işaret eden Yumaklı, "Ağacın, kuşun, karıncanın yani aklımıza ne geliyorsa doğada tabiatta neler varsa onların hissedildiği, yaşandığı, görüldüğü çocuklarımızın ellerinin, gözlerinin temas etmesinin sağlandığı bu kamplara sizler de gelin" ifadelerini kullandı.