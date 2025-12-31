Doğanın süsü Anadolu’yu kapladı

Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan karlı hava kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar manzaralarının büyüsüne kapılan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek anı biriktirdi. Kimi çocuklarla birlikte kayarak çocuk gibi şen oldu, kimi beyaz gelinlik giyen ağaçların arasında bol oksijenli bir doğa yürüşünün keyfini çıkardı. Kimi kapısının önünde beyaz bir duvar gibi yükselen karları temizledi, kimi fotokapanla kızıl geyikleri görüntüledi. Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 30.3'le Erzurum Karaçoban oldu.

Eksi 20'leri gören Kars'ta dereler, göller buzla kaplandı. Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, kapalı olan 616 köy yolunun açılması için ekiplerin özverili çalışmaları sürüyor. Bolu'da yerli turisler Abant ve Yedigöller'in etkileyici atmosferini deneyimledi.

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker acil durum çağrısı yaptı. Marmara ve Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Bu gece İstanbul'da kar beklenmiyor. Marmara'nın doğu ve güneyi, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'da bu gece kar yağışı görülecek. Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3 gün boyunca yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.