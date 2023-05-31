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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Doğanşehir’de deprem konutları yükseliyor

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya Doğanşehir’de deprem konutları ve köy evleri hızla yükseliyor. Konutlar sağlam zemine, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Doğanşehir’de deprem konutları yükseliyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

KASIM AYINDA TESLİM
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin ilçe merkezinde büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, "Deprem sonrası ilçemizde kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinde Tavşantepe, Altıntop Mahallesi bölgesinde ilk etapta 349, ikinci etapta 603 olacak şekilde 952 konutun ihalesi yapılmış olup akabinde 724 konutun ihalesi yapılarak toplamda 1676 konut ilçe merkezinde ihale edilmiş durumda. Bunlardan ihalesi yapılanlar kasım ayında teslim edilmiş olacak" dedi.



Zelyurt, mahallelerde köy evlerinin yapımının da sürdüğünü belirterek, "Savaklı Mahallemizde 48 konutumuzun ilk temeli kazılmış durumda, bunun devamında birçok mahallemizde köy evleri ihale edildi. Suçatı, Şatıroba mahallelerimizde ihale edildi, ayrıca Söğüt ve Altıntop mahallelerimizde daha önceden ihalesi yapılmış olup köy evleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakalığımız, AFAD, milletvekillerimiz, kurum amirlerimiz hepsi faal bir şekilde çalışarak depremin yaralarını tüm hızıyla sarıyorlar" dedi. Savaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Alkan ise köy evlerinin yapımına başlandığı için mutlu olduklarını söyledi.

DEPREMZEDE YKS ADAYLARINA ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ
ÖSYM'DEN yapılan açıklamaya göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları öncelikle KYK yurtları olmak üzere, valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular 12 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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Doğanşehir’de deprem konutları yükseliyor
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