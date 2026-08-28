Doğanyurt açıklarında batan gemideki 13 mürettebat kurtarıldı

Doğanyurt açıklarında seyir halindeki ticari bir geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye hızla 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-301 ve TCSG-96) ile 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-40) sevk edildi.Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden 13 mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerince denizden kurtarıldı.

"13 MÜRETTEBAT SAHİL GÜVENLİK İSKELESİ'NE TESLİM EDİLDİ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucu, kapalı tip kurtarma filikası ile gemiyi terk eden 13 mürettebat sağlık durumları iyi bir şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.