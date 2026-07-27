Doğduğu kulede yeşil vatanı koruyor

Eskişehir'in Alpu ilçesinde anne ve babasının 35 yıl çalışıp emekli olduğu, kendisinin de çocukluğunu geçirdiği yangın gözetleme kulesinde görevini devralan Harun Gökçe (46), 10 yıldır aynı heyecanla çalışıyor. Alpu ilçesinde Hasan (76) ve Huriye Gökçe çifti, Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Asartepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde yaklaşık 35 yıl görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekli oldu. Çiftin çocuklarından Harun Gökçe, doğduğu ve çocukluğunun geçtiği kulede anne ve babasının bıraktığı görevi devralarak 10 yıldır aynı heyecanla çalışıyor. Gündüz annesinin, gece babasının görevli olduğu kulede çocukluğunu geçirdiğini ifade eden Gökçe, bu sayede kuledeki tüm görevleri öğrendiğini söyledi. Üç kentin ortasındaki 2 bin 455 kilometrelik alanda gözetleme yapan Gökçe, "Babam ve annem burada çalışıyorlar diye ben devamlı gelip gidiyordum, onların yanına ziyarete de geliyordum devamlı, bu sayede işi de öğrendim. Ondan sonra da göreve başladım. Yangın çıkmaması için bir an olsun gözetlemeyi bırakmadığını belirten Gökçe, "Buradan baktığımızda Ankara, Nallıhan, Bolu, Bilecik ve Eskişehir'in büyük bir bölümünü gördüğü için özverili çalışıyoruz. Çünkü Allah korusun bir yangın çıkmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör