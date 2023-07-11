Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı

Hemen bacağına saplanan enjeksiyon iğnesini bebeğinin bacağından çıkaran baba Ümit Gökdere, 'O an yeniden doğdu gibi' diyerek yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Gökdere; "Çocuğum iki ay önce Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Daha sonra bizi tabucu ettiler. Rutin aşıları için 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağına götürdük. Çocuk sürekli rahatsız olup ağlıyordu. Çocuğun gazı olduğundan dolayı sürekli ağlıyor sandık. İki gün önce bir kızarıklık fark ettik. Sinek veya her hangi bir haşare böceğinin ısırdığını sandık ve önemsemedik. Dün annesi demir parçası fark etti. Baktığımızda iğne olduğu fark ettik. İğneyi dikkatli bir şekilde çıkardım. O andan sonra bebeğimiz sanki yeniden doğdu. 2 ay o iğnenin acısına katlanmış" dedi.